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Lider Sivasspor İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 18. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, İstanbul'a gitti.

17.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:50
Lider Sivasspor İstanbul'a gitti

Süper Lig'in 18. hafta maçında ile karşılaşacak DG , 'a gitti.


Kırmızı-beyazlı kafile bugün öğleden sonra tesislerinden ayrılarak, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitti. Kamp yapacağı otele yerleşen Yiğidolar, yarın İstanbul'da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.


Beşiktaş ile DG Sivasspor, ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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