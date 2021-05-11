Lider Beşiktaş'la puanını eşitleyen Galatasaray, şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı
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Lider Beşiktaş'la puanını eşitleyen Galatasaray, şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı

Lider Beşiktaş'la puanını eşitleyen Galatasaray, şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Süper Lig'de deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve penaltıdan Ryan Babel'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda Emre Akbaba ile bir penaltı vuruşundan da faydalanamadı.

İkinci yarıda Recep Niyaz'ın golüne engel olamayan Galatasaray, Mustafa Muhammed'in biri penaltıdan olmak üzere bulduğu 2 golle rakibini 4-1 mağlup etti.

Lider Beşiktaş'la puanını eşitledi

Bu sonuçla puanını 81'e çıkaran Galatasaray, lider Beşiktaş'la puanını eşitledi.

Sezon sonunda olası puan eşitliğinde şampiyonu genel averajın belirleyeceği ligde Beşiktaş'ın +44, Galatasaray'ın ise +42 averajı bulunuyor.

Galatasaray'ın Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği son haftada, Beşiktaş da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Şampiyonluk için rakiplerinin mağlup olmasını bekleyecek Fenerbahçe ise dış sahada Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Halil Dervişoğlu'nun ikinci golü

Bu sezon ilk golünü Gençlerbirliği karşısında bulan Halil Dervişoğlu, bugün de takımının ilk golüne imza attı.

Bu sezon penaltıdan ikinci golünü kaydeden Ryan Babel ise 5. golüne ulaştı.

Oyuna sonradan dahil olan Mustafa Muhammed, attığı 2 golle ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.

Üç penaltı kazandı

Galatasaray, Yukatel Denizlispor karşısında 3 penaltı kazandı.

İlk penaltıyı Ryan Babel'le gole çeviren sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba'nın vuruşunda ise Yukatel Denizlispor kalecisi meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. Galatasaray, bu sezon ilk kez penaltı kaçırdı.

Sarı-kırmızılıların üçüncü penaltısında topun başına geçen Mustafa Muhammed'in ilk atışında kaleci topu çıkarsa da VAR'ın ikazıyla tekrar edilen penaltıda Mustafa Muhammed topu filelerle buluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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