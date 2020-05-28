Libya ve Malta hükümetleri iş birliği mutabakat zaptı imzaladı
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Libya ve Malta hükümetleri iş birliği mutabakat zaptı imzaladı

Libya ve Malta hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

Libya ve Malta hükümetleri iş birliği mutabakat zaptı imzaladı
28.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:54

Libya ve Malta hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

Libya Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, başkent Trablus'a resmi ziyaret gerçekleştiren Maltalı mevkidaşı Robert Abela ile bir araya geldi.

Başbakanların liderlik ettiği heyetler arası görüşmelere Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri ve üst düzey hükümet yetkilileri katıldı.

Açıklamada, görüşmelerde, Serrac'ın iki ülke arasındaki ayrıcalıklı ilişkilere vurgu yaptığı belirtilirken, Malta hükümetinin "Libya hükümetine destek olmak ve ilişkileri geliştirmekteki arzusunu takdir ettiği" paylaşıldı.

Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin Maltalı mevkidaşını bilgilendiren Serrac'ın, "Libya'da başkent ve diğer şehirlere yönelik saldırıları akamete uğratma ve Libya'da yeniden istikrarı sağlayarak, Libya halkının sivil ve demokratik devlet arzusunu hayata geçirme konusundaki kararlılığının altını çizdiği" aktarıldı.

Malta Başbakanı Abela'nın da Trablus'u ziyaret etmekten memnuniyetini dile getirdiği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yaptığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Libya hükümetini desteklediklerini kaydeden Abela, "ülkesinin Trablus'a yönelik saldırıya karşı çıktığını" aktardı. Abela, "Libya krizine askeri bir çözüm bulunmadığını ve siyasi çözüm yoluna dönmekten başka bir çare bulunmadığını" ifade etti.

Çeşitli alanlarda iş birliği konularının ele alındığı görüşmenin ardından iki başbakan, Libya ve Malta arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Libya'daki gelişmeler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek amacıyla saldırı başlatmış ve Libya şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Ülkenin meşru temsilcisi Libya hükümeti, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milisler karşısında çok sayıda askeri başarıya imza atmıştı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hükümetin askeri alandaki bu başarılarının devamında ülke içinde ve ülke dışındaki siyasi ittifaklarına ilişkin olumlu gelişmeler yaşanıyor .

Malta, düzensiz göç konusundan şikayetçi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle limanlarını göçmenlere kapatmasına karşın göç akınının devam ettiği Malta, bir süredir Avrupa Birliğinden (AB) düzensiz göç konusunda dayanışma görmemekten şikayetçi.

Malta, son olarak AB'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce başlattığı İrini operasyonuna verdiği askeri ve mali desteği geri çekme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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