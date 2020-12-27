Libya İçişleri Bakanı Başağa, Mısırlı heyetle "güvenlik iş birliğini" görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Libya İçişleri Bakanı Başağa, Mısırlı heyetle "güvenlik iş birliğini" görüştü

27.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:52
Libya İçişleri Bakanı Başağa, Mısırlı heyetle

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus'ta Mısır'dan gelen bir heyetle ortak güvenlik sorunları ve iki ülke arasında güvenlik iş birliğini geliştirme konularını görüştü.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus'ta Mısır'dan gelen bir heyetle ortak güvenlik sorunları ve iki ülke arasında güvenlik iş birliğini geliştirme konularını görüştü.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başağa'nın Mısırlı güvenlik heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede Libya İstihbarat Başkanı Imad et-Trablusi de hazır bulundu.

Görüşmede, güvenlik iş birliğini geliştirmenin yanı sıra Libyalı taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasının desteklenmesi ve İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarından çıkan sonuçların ele alındığı kaydedildi.

Söz konusu görüşmenin, Libya İçişleri Bakanlığının, komşu ülkelerle iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen ve Kahire ile Trablus arasında ortak eylemi önemseyen güvenlik politikaları çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında Mısırlı heyette yer alan üyelerle ilgili bilgi paylaşılmazken, yerel basında, diplomatlar ile güvenlik mensuplarından oluşan heyete Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Eymen Bedi'nin başkanlık ettiği bilgisi yer aldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil, 19 Aralık'ta Bingazi'de, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Ali Koç Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Maç Elazığ Deprem Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya İçişleri Bakanı Başağa, Mısırlı heyetle "güvenlik iş birliğini" görüştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 19:55:04. #1.15#
title