Libya günlük petrol üretimini 2,1 milyon varile yükseltmeyi planlıyor

Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanalla, gelecek birkaç yıl içinde ülkede günlük petrol üretimini 2,1 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanalla, gelecek birkaç yıl içinde ülkede günlük petrol üretimini 2,1 milyon varile çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sanalla, kurumun internet sitesinde yer alan açıklamasında, son yıllarda yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle ülkede doğal gaz ve petrol üretiminin aksadığını hatırlattı.

Libya'daki birçok petrol ve gaz sahası ile ihracat terminallerinin kapandığını ve üretimde sert düşüşler yaşandığını belirten Sanalla, bu süreçte mevcut kapasiteden yüzde 7 daha az ham petrol üretildiğini ifade etti.

Sanalla, günlük petrol üretimini yeniden 1 milyon varilin üzerine çıkardıklarını belirterek, "Ancak petrol alanlarının tekrar devrede olabilmesi için kapsamlı bir rehabilitasyona ihtiyaç var. Ayrıca petrol ve doğal gaz sektörünü her anlamda geliştirmek ve stratejik hedeflerimize ulaşmak için bir dizi proje başlatmayı planlıyoruz. Bu kapsamda günlük petrol üretim kapasitemizi onshore (karasal) ve offshore (deniz üstü) alanda 2,1 milyon varile çıkarmayı ve günlük doğal gaz üretimi de 4,1 milyar metreküp seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Yenilenebilir enerji alanındaki teknolojik gelişmelerden de yararlanmak istediklerini kaydeden Sanalla, petrol tesislerinin işletilmesinde kullanılan enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerjiden karşılamayı planladıklarını ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Libya'da 2011'de patlak veren iç savaştan önce günlük 1,6 milyon varil petrol üretiliyordu. İhracat gelirlerinin yüzde 95'inin petrol ve doğal gaz üretimine dayandığı ülkede, geçen yıl günlük petrol üretimi 100 bin varile kadar düştü.

OPEC, Libya'da bu yıl nisanda günlük üretiminin 1,3 milyon varile yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı