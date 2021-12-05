Libya'dan 25 yıl sonra gelen ilk geminin yolcularına lokum ikram edildi

İZMİR (AA) - Libya'dan İzmir'e 25 yıl aranın ardından gerçekleştirilen ilk yolcu gemisi seferinin yolcularına lokum ikram edildi.

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla başlatılan seferler kapsamında 3 gün önce Misrata'dan yola çıkan ve bu sabah Alsancak Limanı'na yanaşan "Kevalay Queen"in 107 yolcusuna, limanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Yolculara ardından lokum ikram edildi.

Yolculardan Fayyaz Sarrari, gazetecilere Trablus'ta yaşadığını ve İzmir'e arkadaşlarıyla gezmek için geldiğini söyledi.

Sarrari, İzmir'i daha önce görmediğini ama güzel bir şehir olduğunu duyduğunu ifade etti.

Tatil boyunca arkadaşlarıyla İzmir'i gezeceklerini belirten Sarrari, "Gemi yolculuğu çok güzel geçti. Rahattı" dedi.

Trabluslu Musab Irgali ise 5 kişilik aile olarak geldiklerini kaydetti.

İzmir'e ilk gelişleri olduğunu ve gezmek istediklerini ifade eden Irgali, "Alışveriş yapacağız. Gezeceğiz. Daha önce İstanbul'a gitmiştik. Gemi yolculuğu çok güzel geçt" diye konuştu.

Mariam Aliallafi ise keyifli bir yolculuk yaşadıklarını aktararak, İzmir'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.