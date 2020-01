: 'Libido' çıkışıyla gündem yaratan Can Yaman geri döndü!

27.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:39

Tepki çeken açıklamaları nedeniyle günlerce magazin gündeminden düşmeyen, daha sonra invizaya çekilen Can Yaman, son olarak askere gittiği haberleri ile adından söz ettirmişti.

"CANIM ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Ocak ayının ilk haftasında bedelli askerlik görevini yerine getirmek için İzmir'in Bornova ilçesindeki birliğine teslim olan Can Yaman, iki ay sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Terhis olan Can Yaman, annesi Güldem Yaman ile çekilmiş bu karesini "Canım annem" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Yakışıklı oyuncunun söz konusu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

KISA SAÇLI VE SİNEK KAYDI TIRAŞLI HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Askeriyedeki yemekhanede böyle görüntülenen Yaman'ın, kısa saçlı ve sinek kaydı tıraşlı hali dikkat çekmişti.

Askerlik görevini tamamlayan oyuncu, İtalya'daki 'Survivor' yarışmasının sunuculuğunu üstlenmek için yine İstanbul'dan ayrılacak.

Yakın çevresine yaşadıklarından dolayı üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını belirten Yaman'ın, gelecek sezon eylül ayındaki dizisine kadar yurt dışında kalarak, oyunculuk eğitimi alacağı iddia edilmişti.

