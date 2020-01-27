'Libido' çıkışıyla gündem yaratan Can Yaman geri döndü!
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'Libido' çıkışıyla gündem yaratan Can Yaman geri döndü!

'Libido' çıkışı ve İspanya'da kadın hayranına verdiği "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" açıklaması büyük tepki çeken oyuncu Can Yaman, iki ay sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Terhis olan Yaman, annesi ile çekilen fotoğrafını "Canım annem" notuyla paylaştı.

27.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:39
'Libido' çıkışıyla gündem yaratan Can Yaman geri döndü!

Tepki çeken açıklamaları nedeniyle günlerce gündeminden düşmeyen, daha sonra invizaya çekilen , son olarak askere gittiği haberleri ile adından söz ettirmişti.

"CANIM ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Ocak ayının ilk haftasında bedelli askerlik görevini yerine getirmek için 'in Bornova ilçesindeki birliğine teslim olan Can Yaman, iki ay sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Terhis olan Can Yaman, annesi Güldem Yaman ile çekilmiş bu karesini "Canım annem" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Yakışıklı oyuncunun söz konusu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

KISA SAÇLI VE SİNEK KAYDI TIRAŞLI HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Askeriyedeki yemekhanede böyle görüntülenen Yaman'ın, kısa saçlı ve sinek kaydı tıraşlı hali dikkat çekmişti.

Askerlik görevini tamamlayan oyuncu, İtalya'daki 'Survivor' yarışmasının sunuculuğunu üstlenmek için yine İstanbul'dan ayrılacak.

Yakın çevresine yaşadıklarından dolayı üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını belirten Yaman'ın, gelecek sezon eylül ayındaki dizisine kadar yurt dışında kalarak, oyunculuk eğitimi alacağı iddia edilmişti.

Kaynak: Snob Magazin


Haber Videosu

: 'Libido' çıkışıyla gündem yaratan Can Yaman geri döndü!
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