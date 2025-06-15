Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde kendisine yer buldu. Soruda, Arda Güler'in pozuyla 'tevekkül' kavramı öğrencilere soruldu. Bu soru sosyal medyada gündem oldu. Peki, LGS Arda Güler sorusu nedir, cevabı nedir?

LGS ARDA GÜLER SORUSU NEDİR?

Yıldız oyuncu, bu kez sahalarda yarattığı harikalarla değil LGS'deki (Liselere Geçiş Sistemi) bir soruda kendine yer buldu. Söz konusu soruda Arda Güler'in meşhur gol sevinci ile ilgili 'tevekkül inancı ile anlatılmak istenen' durum öğrencilere soruldu. Doğru cevap ise, "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir' yazılı olan B şıkkı oldu. Millî futbolcunun yer aldığı bu soru sosyal medyada gündem oldu.

İşte o soru;