LGS Arda Güler sorusu nedir, cevabı nedir?

LGS Arda Güler sorusu nedir, cevabı nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

La Liga devi Real Madrid'de forma giyen 20 yaşındaki milli oyuncumuz Arda Güler, saha içi ve saha dışında gündem olmaya devam ediyor. LGS Arda Güler sorusu nedir, cevabı nedir?

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde kendisine yer buldu. Soruda, Arda Güler'in pozuyla 'tevekkül' kavramı öğrencilere soruldu. Bu soru sosyal medyada gündem oldu. Peki, LGS Arda Güler sorusu nedir, cevabı nedir?

LGS ARDA GÜLER SORUSU NEDİR?

Yıldız oyuncu, bu kez sahalarda yarattığı harikalarla değil LGS'deki (Liselere Geçiş Sistemi) bir soruda kendine yer buldu. Söz konusu soruda Arda Güler'in meşhur gol sevinci ile ilgili 'tevekkül inancı ile anlatılmak istenen' durum öğrencilere soruldu. Doğru cevap ise, "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir' yazılı olan B şıkkı oldu. Millî futbolcunun yer aldığı bu soru sosyal medyada gündem oldu.

İşte o soru;

LGS Arda Güler sorusu nedir, cevabı nedir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İran'da okullar süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı

Savaş uzun mu sürecek? İsrail ve İran'dan peş peşe kritik kararlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki çocuk traktör kazasında can verdi, cenazesine yüzlerce kişi akın etti

Feci kazada ölen gencin cenazesine yüzlerce kişi akın etti
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.