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Leyla Alaton, Ekonomi

Leyla Alaton: STK'lardaki kız kardeşliği dayanışmasına destek vermeyi seviyorum

Tıbbi ürünler sektöründe faaliyet gösteren Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, "Ne kadar değişik çevreden insana dokunursam, hayatımın o kadar renklendiğini fark ediyorum.

13.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:59
Leyla Alaton: STK'lardaki kız kardeşliği dayanışmasına destek vermeyi seviyorum

Tıbbi ürünler sektöründe faaliyet gösteren Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, "Ne kadar değişik çevreden insana dokunursam, hayatımın o kadar renklendiğini fark ediyorum. Ben iş insanlığım kadar, STK'lardaki kız kardeşliği dayanışmasına destek vermeyi de seviyorum" dedi.

Alaton, MAG Mart sayısına özel verdiği röportajında; yaşam öyküsünü, bağlı olduğu prensiplerini ve iş hayatına yeni atılan kadınlara tavsiyelerini anlattı.

Üretmekten zevk aldığını söyleyen Alaton,"Bu da bana ayrı bir yaşam, çalışma şevki veriyor. Doğru kişileri bir araya getirmeye, eğitici-öğretici paylaşımlarda bulunmaya özel ilgim ve yeteneğim var diyebilirim. Belli bir konuda deneyim sahibi olan, özellikle üst kademe yöneticilerin, yarı zamanlı olarak mentorluk yapması bir sorumluluk diye düşünürüm. Yani biraz vaktinizi ayırıp, deneyimli olduğunuz alanlarda, tecrübesizlere mentorluk yapabilir, yol gösterebilirsiniz" dedi.

İş hayatına yeni atılan kadınlara özel tavsiyelerini de paylaşan Alaton şunları da ifade etti: "Girişimcilik kadınlara çok uygun bir başlangıç gibi görünse de, zorlayıcı yanları da var.Girişimcilik dediğimiz şey ise sadece bir fikirle bulunmasıyla sınırlı kalmıyor. O fikrin hayata geçmesi için ciddi ve sürdürülebilir bir finans gücü gerekiyor. Orada da tecrübesi olmayan bir kadın, yediği darbelerle ayakta kalması veya ileri gitmesi zor olabiliyor. Yeni işe atılanlar, çok uluslu şirketlerde ya da kurumsal yapıdaki firmalarda ilk tecrübelerini yaşarlar ise, standartları ve vizyonları dünya çapında gelişir. Girişimcilik fikirlerini destekleyici, işi bilen uzmanlara ve bu fikirlerin büyüyüp yeşermesine imkan veren bir ekosisteme gereksinim, her geçen gün artıyor. Özellikle kadın profesyonellere mesajım ekonomik bağımsızlıklarından hiçbir koşulda vazgeçmesinler. Hayatta en gerekli şey maddi olarak ayakta durabilmek. Bunun için kendilerini geliştirmeye yatırım yapsınlar. Çalışkan, pes etmeyen, pozitif olan kadınlar kariyer yolculuklarında işlerinin daha kolay üstesinden gelebilirler."


Kaynak: DHA

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