Haberler

Lewandowski Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Lewandowski Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de, ezeli rakibi ve lider konumundaki Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek adına dünya çapında ses getirecek hamlelere hazırlanıyor. Peki, Lewandowski Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, taraftarların heyecanla beklediği ilk büyük yıldız transferini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Başkan Saran'ın hedefinde, Barcelona'dan ayrılması beklenen golcü süperstar Robert Lewandowski bulunuyor. Yönetim, Polonyalı yıldızı ocak ayında kadroya katmak için tüm şartları zorluyor.

LEWANDOWSKİ FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Sarı-lacivertli ekipte Jhon Duran ve Youusef En-Nesyri'nin beklenen performansı sergileyememesi, Cenk Tosun'un da kadro dışı bırakılması sonrası tüm dikkatler yeni bir forvet transferine çevrildi. Yönetim, gol yollarında yaşanan sıkıntıyı çözmek için dünyaca ünlü bir yıldız ismi kadroya katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe yönetimi, bu doğrultuda Barcelona ile yollarını ayırmaya hazırlanan 37 yaşındaki yıldız golcü Robert Lewandowski'yi gündemine aldı. Başkan Sadettin Saran'ın öncülüğünde yürütülen transfer planlamasında Polonyalı oyuncu için ocak ayında resmi adımların atılması bekleniyor. Kulübün, Lewandowski'ye 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

DİĞER TALİPLER DE DEVREDE

Lewandowski'ye yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Suudi Arabistan kulüpleri ve MLS (Amerika Ligi) ekiplerinin de ilgisi olduğu öğrenildi. Ancak deneyimli golcünün kariyerini Avrupa'da sürdürme isteği, Fenerbahçe'nin elini güçlendiren en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sekme ve 9 yönetici istifa etti

CHP'de istifa depremi! Başkanla birlikte istifa ettiler
Sihirli Annem'in yıldızı Damla Ersubaşı Umre ziyaretinde

Kutsal topraklarda bu pozu verdi: Fotoğraftaki ünlüyü tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.