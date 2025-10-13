Lewandowski Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, taraftarların heyecanla beklediği ilk büyük yıldız transferini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Başkan Saran'ın hedefinde, Barcelona'dan ayrılması beklenen golcü süperstar Robert Lewandowski bulunuyor. Yönetim, Polonyalı yıldızı ocak ayında kadroya katmak için tüm şartları zorluyor.

LEWANDOWSKİ FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Sarı-lacivertli ekipte Jhon Duran ve Youusef En-Nesyri'nin beklenen performansı sergileyememesi, Cenk Tosun'un da kadro dışı bırakılması sonrası tüm dikkatler yeni bir forvet transferine çevrildi. Yönetim, gol yollarında yaşanan sıkıntıyı çözmek için dünyaca ünlü bir yıldız ismi kadroya katmayı hedefliyor.

Fenerbahçe yönetimi, bu doğrultuda Barcelona ile yollarını ayırmaya hazırlanan 37 yaşındaki yıldız golcü Robert Lewandowski'yi gündemine aldı. Başkan Sadettin Saran'ın öncülüğünde yürütülen transfer planlamasında Polonyalı oyuncu için ocak ayında resmi adımların atılması bekleniyor. Kulübün, Lewandowski'ye 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

DİĞER TALİPLER DE DEVREDE

Lewandowski'ye yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Suudi Arabistan kulüpleri ve MLS (Amerika Ligi) ekiplerinin de ilgisi olduğu öğrenildi. Ancak deneyimli golcünün kariyerini Avrupa'da sürdürme isteği, Fenerbahçe'nin elini güçlendiren en önemli faktör olarak öne çıkıyor.