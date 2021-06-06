Levent Vadisi'nde dağ bisikleti kupa yarışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Levent Vadisi'nde dağ bisikleti kupa yarışı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | Spor

- Levent Vadisi'nde dağ bisikleti kupa yarışı 2021 yılının ilk dağ bisikleti yarışı Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde yapıldı.

- Levent Vadisi'nde dağ bisikleti kupa yarışı

MALATYA - 2021 yılının ilk dağ bisikleti yarışı Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 'Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası' yarışı Akçadağ ilçesi'nde bulunan Levent Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Akçadağ Belediyesi'nin ev sahipliği yaklaşık 200 profesyonel bisikletçinin katıldığı yarışın startını veren Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, ekstrem sporlarına Malatya'da en fazla desteği veren belediye olmaya devam edeceklerini belirterek, "Buraya her yıl geldikçe verdiğimiz desteği daha yakından göreceksiniz. Geçen yıl buralara gelenler bugün desteğimizin, yatırımlarımızın daha da arttığını mutlaka görüyordur. Sporcularımızın başarılı olduklarını gördükçe ev sahibi olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü spor yapmak kadar spor yapanları da desteklemek gerekiyor. Türkiye'nin farklı illerinden Levent Vadisi'ne gelerek yarışan tüm sporcuları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren isimler ise şöyle: Yıldız A: 1. Ramazan Yılmaz (Konya), 2.Fahrettin Badak (Konya), 3.Cuma Emirhan Berat (Karaman)

Master 30: 1.Ömer Cumhur Boyraz (Kahramanmaraş), 2.Cemal Kuş (Kahramanmaraş), 3.Harun Ömür (İzmir)

Master 40: 1.Ferhat Köse (Erzurum), 2.Murat Karaca (Sinop), 3.

Levent Vadisi'nde dağ bisikleti kupa yarışı
Levent Vadisi'nde dağ bisikleti kupa yarışı
Levent Vadisi'nde dağ bisikleti kupa yarışı
Levent Vadisi'nde dağ bisikleti kupa yarışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Veysel Eroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Levent Vadisi'nde dağ bisikleti kupa yarışı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:49:16. #1.14#

title