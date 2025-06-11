Leroy Sane kimdir? Leroy Sane kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Leroy Sane kimdir? Leroy Sane kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
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Bayern Münih'te Leroy Sane defteri kapandı. Alman devi teklifini güncellemesine rağmen yıldız futbolcu bunu reddetti ve ayrılık kararını kulübe iletti. Peki, Leroy Sane kimdir? Leroy Sane kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de talip olduğu Leroy Sane transferinde sona geldi. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı. Leroy Sane kimdir? Leroy Sane kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

LEROY SANE KİMDİR?

Doğum : 11 Ocak 1996 ( yaşında), Essen, Almanya

Leroy Sane, 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine genç yaşta başlayan Sane, Avrupa'nın en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak gösterilmektedir.

Sane, futbolculuk kariyerine Schalke 04 altyapısında başlamıştır. 2014 yılında Schalke'nin A takımında forma giymeye başlayan Sane kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Gösterdiği performans ile adından söz ettiren Leroy Sane 2016 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'ye transfer oldu. Pep Guardiola yönetiminde gelişimini sürdüren Sane, Manchester City formasıyla birçok kupa kazandı.

Özellikle 2017-2019 yılları arasında Premier Lig'de yıldızlaşan Sane hızı, dripling kabiliyeti ve oyun zekasıyla takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

2020 yılında ülkesine geri dönen Leroy Sana, Bayern Münih ile sözleşme imzaladı. Bayern'de de etkili performansını sürdüren yıldız oyuncu, Bundesliga'da önemli başarılara imza attı.

Leroy Sane kimdir? Leroy Sane kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Oynadğı Takımlar:

Wattensch. Alt.

Schalke Alt.

Schalke

Man City

Bayern Münih

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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