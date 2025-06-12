Leroy Sane İstanbul'a geldi! Leroy Sane Galatasaray'a transfer oldu mu?

Leroy Sane İstanbul'a geldi! Leroy Sane Galatasaray'a transfer oldu mu?
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Leroy Sane İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın transfer gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri olan Alman yıldız futbolcu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Leroy Sane İstanbul'a geldi haberinin duyulmasının ardından havalimanına akın etti.

29 yaşındaki Alman kanat oyuncusu Leroy Sane İstanbul'a geldi anında büyük bir coşku yaşandı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan yıldız futbolcu, havaalanı çıkışında "üçlü" çektirerek taraftara selam verdi. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

LEROY SANE GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmesi yürüttüğü Leroy Sane, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Almanya vatandaşı 29 yaşındaki kanat oyuncusunu coşkuyla karşıladı.

Sane, terminalin kapısından çıktıktan sonra taraftarın yönlendirmesiyle "üçlü" çektirdi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray'a karşı çıktığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini belirterek "Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray dışında kulüplerden de teklif aldığını dile getiren Sane, "Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray'a emin bir şekilde geldim." diye konuştu.

Leroy Sane İstanbul'a geldi! leroy Sane Galatasaray'a transfer oldu mu?

Leroy Sane İstanbul'a geldi! leroy Sane Galatasaray'a transfer oldu mu?

Leroy Sane İstanbul'a geldi! leroy Sane Galatasaray'a transfer oldu mu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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