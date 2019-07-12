Leo Westermann Fenerbahçe'ye transfer oldu! Leo Westermann kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon için kadrosunu Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile güçlendirdi. 1,98 metre boyundaki Westermann'ın 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecek. Kariyerine ülkesi Fransa'da başlayan Westermann, Fransa'da ASVEL ve Limoges, Sırbistan'da Partizan, Rusya'da CSKA Moskova ve Litvanya'da Zalgiris takımlarında forma giydi. Peki Leo Westermann kimdir, kaç yaşında?

LEO WESTERMANN KİMDİR?

Leo Westermann, 24 Temmuz 1992'de Haguenau'da dünyaya geldi. Basketbol altyapısını Fransa'da aldı. İlk tecrübesini 2008-2010 yılları arasında ülkesinde CFBB (Centre Federal du Basket-Ball) ile yaşadı. İlk önemli transferini ise ASVEL ile 2010 yazından imzaladığı iki yıllık anlaşmayla yaptı.

Leo, 2010 yazında U20 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Westermann, bu turnuvada 12.6 sayı, 4.3 asist, 2.2 ribaund ortalamaları yakalayarak MVP (En Değerli Oyuncu) seçildi.

2012 Temmuz ayında Partizan ile sözleşme imzalayan ve henüz 20 yaşında EuroLeague sahnesine çıkan Westermann, bu takımda Bogdan Bogdanovic, Vladimir Lucic, Nikola Milutinov, Davis Bertans ve Dragan Milosavljevic gibi önemli yeteneklerle forma giydi.

İlk sezonunda EuroLeague'de 9 maça çıkan Leo, maç başına 9.6 sayı, 4.1 asist, 2.6 ribaund istatistikleri yakaladı. Westermann'ın 2013 yılı Kasım ayında oynanan CSKA Moskova maçında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle geri kalanında forma giyemedi. Westermann, Partizan forması giydiği süreçte iki Sırbistan Ligi, bir de Adriyatik Ligi şampiyonlukları yaşadı.

2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarını Limoges forması altında geçiren Westermann, ilk sezonunda Limoges ile Fransa şampiyonluğu yaşadı.

Westermann, 2015 yazında da Fransa Milli Takımı ile 2015 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

2016-2017'de Zalgiris Kaunas'a imza atan Westermann, takımıyla 30 EuroLeague maçında boy göstererek 8.2 sayı, 5.5 asist, 3.2 ribaund ortalamaları tutturdu. Westermann, Zalgiris ile 2016-2017 tecrübesinde Litvanya Ligi ve Litvanya Kupası'nı da kazandı. Başarılı oyuncu, aynı zamanda 2017 Avrupa Şampiyonası'nda da Fransa Milli Takımı'nın formasını giydi.

Leo Westermann, 2017 yılının Temmuz ayında CSKA Moskova kadrosuna katıldı. CSKA ile 17 EuroLeague maçında forma giyen Westermann, 4.6 sayı, 1.9 asist ve 1.2 ribaund ortalamaları yakaladı.

2018-2019 sezonu Zalgiris Kaunas'a geri döndü. Westermann, EuroLeague'de 27 maçta forma giyerek 6.4 sayı, 2.8 asist, 2.0 ribaund ortalamaları yakaladı. Başarılı oyun kurucu, Litvanya Ligi'nde ise 37 maçta süre alarak 7.2 sayı, 3.3 asist, 2.2 ribaund istatistikleri tutturdu. Westermann, Zalgiris formasıyla EuroLeague Play-off turunda Fenerbahçe Beko'ya rakip olurken, Litvanya Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.