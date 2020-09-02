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Leningrad NGS'nin 6. inovatif güç ünitesinde ilk nükleer reaksiyon gerçekleşti

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Elektrik Enerjisi Bölümüne bağlı olarak inşa edilen Leningrad Nükleer Güç Santrali'nin VVER-1200 reaktörle donatılmış 6'ncı inovatif güç ünitesinde, ilk nükleer reaksiyon gerçekleşti.

Leningrad NGS'nin 6. inovatif güç ünitesinde ilk nükleer reaksiyon gerçekleşti
02.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:14

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Elektrik Enerjisi Bölümüne bağlı olarak inşa edilen Leningrad Nükleer Güç Santrali'nin VVER-1200 reaktörle donatılmış 6'ncı inovatif güç ünitesinde, ilk nükleer reaksiyon gerçekleşti.

Son fiziksel olarak devreye alınma aşaması başlatılan 6. inovatif güç ünitesi, ilk kez minimum kontrol edilebilir seviyeye getirildi. Bu da nötron akışı kontrol ekipmanının sabit nötron gücünü kaydettiği ve reaktör çekirdeğinde kendi kendine devam eden kontrollü bir nükleer zincir reaksiyonunun ilk kez başladığı anlamına geliyor.

Leningrad NGS-2 Baş Mühendisi Alexander Belyaev, "Minimum kontrollü güç seviyesi bize bir dizi testi güvenli bir şekilde yapma imkanı sunuyor. Böylece reaktör çekirdeğinin proje gerekliliklerine uygun fiziksel karakteristiğe sahip olduğunu doğrulayacağız. Bu işlemleri tamamladıktan sonra Rostekhnadzor hesaplamaları alacak ve fiziksel devreye alma için geriye sadece izin almamız kalacak. Ondan sonra kademeli olarak güç yükseltmeye başlayacağız" dedi.

Ünitede, fiziksel devreye alma programına uygun olarak bir hafta içinde 50'den fazla test yürütülecek.İlk reaktörün hesaplamalar yardımıyla elde edilen yakıt dolgusunun nötronlara ait olan özellikleri, bu testler aracılığıyla doğrulanacak. Ayrıca koruma özelliklerinin işleyişinin, bağlantıların ve tüm nükleer fizik gözlemleme ve reaktörün nükleer güvenlik sistemlerinin güvenilirliği de onaylanacak.

VVER-1200 reaktörü etkin durumda olan 6 numaralı güç ünitesinin devreye alınması aşamalar halinde gerçekleştiriliyor. Devreye alınma işlemi ilk yakıt demetinin reaktöre yüklendiği tarih olan 19 Temmuz'da başlamıştı. Gücün devreye alınması, deneme işletmesi ve ünitenin entegre testi olarak sıralanan aşamalarda tüm ekipman, elektrik ve ısı enerjisi gönderilmesiyle operasyonel parametreler üzerinden son bir denetlemeden geçecek.

VVER-1200 reaktörlü 6 numaralı güç ünitesinin 2021 yılında devreye alınması planlanıyor. Güç ünitesi Leningrad NGS-1'in RBMK-1000 reaktörlü 2 numaralı güç ünitesinin yerini alacak. 45 yıl hizmet veren 2 numaralı güç ünitesi, 2020 yılının sonunda kapatılacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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