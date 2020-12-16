Lemos, Gustavo ile tartıştığı iddialarına fotoğrafla yanıt verdi
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Lemos, Gustavo ile tartıştığı iddialarına fotoğrafla yanıt verdi

16.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:12

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile tartıştığı söylenen Mauricio Lemos, sosyal medya hesabından Brezilyalı futbolcuyla çekildiği bir fotoğraf paylaştı ve tartışmalara nokta koydu.

Fenerbahçe forması giyen Mauricio Lemos, takım arkadaşı Luiz Gustavo ile kavga ettiği yönündeki iddialara kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

24 yaşındaki Uruguaylı savunmacı, Brezilyalı orta saha oyuncusuyla idmanda çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve ülkelerinin bayraklarını koyarak dostluk mesajı verdi.

Mauricio Lemos'un söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

NE OLMUŞTU?

Haber Global'de yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski takım iletişim sorumlusu Fatih Demirkol'un iddiasına göre, Luiz Gustavo ve sarı-lacivertli takımdaki diğer futbolcular arasında tartışma yaşanmıştı.

Olayların fitilinin ise Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maçta ateşlendiği öne sürülmüştü. Kadıköy'deki dev derbide Luiz Gustavo bir pozisyonda hata yaptığını düşündüğü Lemos'a bağırdığı ve Brezilyalı orta sahanın bu reaksiyonunun ardından Lemos ve diğer futbolcuların, Gustavo'ya, "Neden bizi taraftarın önüne atıyorsun." diye tepki gösterdiği belirtilmişti.

"HİÇBİR ŞEYE KARIŞMIYORUM"

Sarı-lacivertli futbolcuların, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Aboubakar'a gerekli müdahaleyi yapmadığı için Mauricio Lemos'a sert tepki gösteren Luiz Gustavo'yu bu konuda haklı bulmadıkları, Brezilyalı oyuncunun da buna karşılık "Tamam o zaman ben de bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum." dediği iddia edilmişti.

Lemos, Gustavo ile tartıştığı iddialarına fotoğrafla yanıt verdi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:11:56. #1.15#
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