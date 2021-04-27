Leipzig'in teknik direktörü Nagelsmann, 1 Temmuz'dan itibaren Bayern Münih'te görev yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Leipzig'in teknik direktörü Nagelsmann, 1 Temmuz'dan itibaren Bayern Münih'te görev yapacak

Leipzig'in teknik direktörü Nagelsmann, 1 Temmuz'dan itibaren Bayern Münih'te görev yapacak
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın gelecek sezonun başından itibaren Bayern Münih takımının başına geçeceği duyuruldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın gelecek sezonun başından itibaren Bayern Münih takımının başına geçeceği duyuruldu.

Bavyera kulübünden yapılan açıklamada, Bayern Münih'e transfer edilen Nagelsmann'ın 1 Temmuz'da göreve başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, 33 yaşındaki teknik direktörün 2025-2026 sezonun sonuna kadar sürecek 5 yıllık bir sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Bayern Münih Başkanı Hebert Hainer, Nageslmann'ın yeni teknik direktörler jenerasyonunu temsil ettiğine işaret ederek, "Genç yaşına rağmen etkileyici bir kariyeri var. Julian Nagelsmann ile son yılların büyük başarılarını yakalayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Kahn da, 5 yıllık sözleşmenin Nagelsmann'ın Bayern Münih ile ne kadar özdeşleştiğini gösterdiğini belirterek, Bayern Münih'in sportif geleceğinin Nageslmann ile başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca mevcut teknik direktör Hansi Flick'in 30 Haziran 2023'e kadar süren sözleşmesinin 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle feshedileceği bildirildi.

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih'in Nageslmann için Leipzig'e özel ödemeler dahil 25 milyon avroya çıkacak bir transfer bedeli havale ettiği belirtildi.

Bavyera doğumlu olan Nagelsmann 2016'da Hoffenheim takımının başına geçerek Bundesliga'da en genç teknik direktör unvanını almıştı.

2019-2020 sezonun başından itibaren Leipzig'i çalıştırmaya başlayan genç teknik direktör geçen sezon Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı! Önce tükürdü, sonra yüzüne tekme attı
Almanya'da Suriyeli gence ırkçı saldırı! Önce tükürdü, sonra yüzüne tekme attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Adnan Menderes Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Ömer Ali Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Leipzig'in teknik direktörü Nagelsmann, 1 Temmuz'dan itibaren Bayern Münih'te görev yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:50:02. #1.15#

title