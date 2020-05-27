Leipzig - Hertha Berlin maçında kazanan yok Bundesliga'nın 28. haftasında iki formda takımın mücadelesinde RB Leipzig ile Hertha Berlin 2-2 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 28. haftasında iki formda takımın mücadelesinde RB Leipzig ile Hertha Berlin 2-2 berabere kaldı.

RB Leipzig, bu akşam sahasında Hertha Berlin'i konuk etti. İki formda takımın mücadelesinde ilk gol sesi konuk takımdan geldi. 9. dakikada Marko Grujic topu ağlara göndererek Hertha Berlin'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 24. dakikada Lukas Klostermann'ın golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. 63. dakikada Leipzig, Halstenberg'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ancak 68. dakikada Patrik Schick, fileleri havalandırarak ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından beraberlik için yüklenen Hertha Berlin, 83. dakikada penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Krzysztof Piatek, meşin yuvarlağı ağlara göndererek maçın skorunu tayin etti. (2-2)

Bu sonuçla Leipzig, 55 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Hertha Berlin ise 35 puanla maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA