Leipzig'e galibiyeti getiren Sörloth, Mönchengladbach cephesinin tepkisini çekti

Borussia Mönchengladbach ile RB Leipzig'in karşı karşıya geldikleri Bundesliga mücadelesi Alexander Sörloth'un son dakikada attığı golle 3-2 ev sahibi lehine sonuçlandı. Trabzonspor'dan ayrılarak rekor bonservisle Alman ekibinin yolunu tutan Norveçli golcü yeni takımında 3. golünü kaydetti.

Leipzig'in ilk golünün asistini yapan, uzatma dakikalarında sahneye çıkarak Leipzig'e 3 puanı getiren Sörloth, güzel bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Ancak pozisyonda rakibini ittiği ve golün nizami olmadığı yönünde Mönchengladbach cephesinin yoğun itirazları yaşandı. Konuk takımın bu itirazları maç içinde olduğu kadar karşılaşma sonrasına da taşındı.

KONUK EKİPTEN VAR TEPKİSİ

Borussia Mönchengladbachlılar bu golün VAR tarafından ya da VAR incelemesi sonunda hakem tarafından iptal edilmemesine tepki gösterdi. Sörloth'un maç içinde fileleri bulan bir vuruşunda, topu eliyle içeri attığı gerekçesiyle gol geçersiz sayılırken, bu pozisyonda da faul nedeniyle iptal kararı verilmesi gerektiği savunuldu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Alexander Sörloth'un ilk golün asistini yapması ve son dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirmesi, bu pozisyonla ilgili tartışmadan bağımsız olarak Almanya'da takdirle karşılandı.

Kicker'de "Joker Sörloth maçı çevirdi" ifadesi kullanıldı. Bild gazetesi "Leipzig Sörloth sayesinde kazandı" başlığını attı. Deutsche Welle "Maçın adamı Sörloth" diye yazdı.