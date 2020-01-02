Haberler » Spor » Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı! - Spor

Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı!

Premier Lig ekiplerinden Leicester City, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

02.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:16

Premier Lig ekiplerinden Leicester City, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.


Leicester City, bu sezon sık sık yaptığı gibi bir kez daha milli futbolcu Çağlar Söyüncü paylaşımında bulundu.


24 yaşındaki savunma oyuncusunun Newcastle United maçında attığı çalımların paylaşıldığı gönderide " dönüşü" ifadeleri yer aldı.



Cruyff turn ??


Cruyff turn ??


Spray a 40-yard pass ??


Çağs being Çağs... pic.twitter.com/6l7VmrFHhf


— Leicester City (@LCFC) January 2, 2020

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı!
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler