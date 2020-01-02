: Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı!

02.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:16

Premier Lig ekiplerinden Leicester City, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



Leicester City, bu sezon sık sık yaptığı gibi bir kez daha milli futbolcu Çağlar Söyüncü paylaşımında bulundu.



24 yaşındaki savunma oyuncusunun Newcastle United maçında attığı çalımların paylaşıldığı gönderide "Cruyff dönüşü" ifadeleri yer aldı.







Cruyff turn ??



Cruyff turn ??



Spray a 40-yard pass ??



Çağs being Çağs... pic.twitter.com/6l7VmrFHhf



— Leicester City (@LCFC) January 2, 2020

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