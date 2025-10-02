Legia Varşova Samsunspor hangi kanalda? Legia Varşova Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Legia Varşova Samsunspor maçı hangi kanalda? Legia Varşova Samsunspor UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Legia Varşova Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Legia Varşova Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Legia Varşova Samsunspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

LEGİA VARŞONVA SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Legia Varşova Samsunspor maçı TRT 1 ve Tabii'den canlı olarak yayınlanacak. Legia Varşova Samsunspor maçı güncel TRT 1 frekans bilgileri ile şifresiz izlenebilecek. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Legia Varşova Samsunspor maçını izleyebilirsiniz.

LEGİA VARŞONVA SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Legia Varşova Samsunspor maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.