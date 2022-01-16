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SPOR Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldıİSTANBUL, (DHA)Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane futbolcusu, "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane futbolcusu, "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine; Lefter'in ailesinin yanı sıra sevenleri katılırken, merhumun ruhuna dualar okundu.

1947-51 ve 1953-64 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Lefter Küçükandonyadis, bu dönemde 1 Milli Küme (1950) ve 3 kez de (bugünkü adıyla) Süper Lig (1959, 1960-61, 1963-64) olmak üzere 4 Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Lefter, ulusal şampiyonlukların yanında 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazanan kadrolarda da yer almıştı.

43 yaşına kadar futbol oynayıp kariyerinde 832 gol atan Lefter'in golcülüğü için taraftarlar, "Ver Lefter'e, yaz deftere" tezahüratları yapmıştı.

SPOR Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı

SPOR Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı

SPOR Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı

SPOR Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı

SPOR Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı

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Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldıİSTANBUL, (DHA)Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane futbolcusu, "Ordinaryüs" lakaplı Lefter Küçükandonyadis, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

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