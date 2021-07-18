Lebogang Phiri resmen Çaykur Rizespor'da
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Lebogang Phiri resmen Çaykur Rizespor'da

Lebogang Phiri resmen Çaykur Rizespor'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Lebogang Phiri için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı. Geçtiğimiz sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçiren Güney Afrika Milli Takımı oyuncusu Phiri, futbola ülkesindeki Bidvest Wits AY takımında başladı. 2013 yılında Danimarka ekiplerinden Bröndby IF'ye transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, 2017 yılından bu yana Fransa'da top koşturuyor. Lebogang Phiri'ye kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.


Lebogang Phiri resmen Çaykur Rizespor'da
Lebogang Phiri resmen Çaykur Rizespor'da
Lebogang Phiri resmen Çaykur Rizespor'da
Lebogang Phiri resmen Çaykur Rizespor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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