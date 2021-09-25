League of Legends sezon öncesi dönem ile birlikte oyuna yeni eşyalar eklenecek!

League of Legends sezon öncesi dönem ile birlikte oyuna yeni eşyalar eklemeyi planlıyor, bu eşyalar büyücü, tank ve suikastçı olarak üçe ayrılıyor. Geliştiriciler yeni eklenecek eşyalar hakkında detaylı bilgi vermese de sezon öncesi değişikliklerine kısa bir göz attı. Bu değişiklikler ile birlikte yeni bir sistem yaratmak yerine mevcut sistemi geliştireceklerini söyleyen geliştiricilerin eşyalar hakkında açıklamaları ise şöyle:

Yeni Büyücü Eşyaları

İlk yeni büyücü eşyası, Kayıp Cilt üzerinden edinilen bir ihtişamlı savunma eşyası. Bazı büyücüler çok kolay katledilebildikleri için haritanın farklı yerlerinde etki göstermekte zorlanıyor ve Hepbuz rakipleri uzak tutmaktan çok onları yerlerine sabitlemek için kullanılıyor. Bu yeni ihtişamlı eşya, büyücülerin ilk defa saldırıya uğradıklarında şampiyonlardan aldığı hasarı kısa süreliğine azaltarak onları koruyor. Çatışma gücünün bir miktarı koruma geçtikten sonra azalıyor. Bunun amacı eşyanın yakın mesafe dövüşlerde hasar takasına giren şampiyonlar değil, güvenli bir mesafeden büyüler yapan şampiyonlar tarafından kullanılması.

Yeni büyücü eşyalarından ikincisiyse büyücülerin rakiplerinin kalkanlarını deşip geçmesine yardımcı olan bir efsanevi eşya. Canı düşük ve yakın zamanda kalkan kazanmış rakiplere karşı ilave büyü nüfuzu sağlıyor. Dizilimleriyle erkenden kartopu etkisi oluşturmak isteyen anlık hasara dayalı büyücüler için epey cazip olmasını planlıyoruz.

Yeni Tank Eşyaları

Destek tanklar genellikle Demir Solari'nin Broşu'na (ve dolayısıyla bu eşyanın savunma avantajlarına) başvurmak zorunda kalıyor. Destek tanklara düşman saflarının arasına dalıp kargaşa çıkarmayı ödüllendiren, daha saldırgan bir ihtişamlı eşya sunmak istiyoruz. Kullanıcısı bir rakip şampiyonu hareketsiz bıraktığında yakınlardaki tüm rakiplerin alacağı hasar artıyor. Aklınıza mega Cehennem Maskesi gelebilir… çünkü öyle. Cehennem Maskesi bu örtüşmeyi engellemek amacıyla değiştirilecek ama değişiklikleri erkenden açıklayıp bunca heyecanı kaçırmak olmaz.

Alt koridorun ötesine bakacak olursak, sıkça duyduğumuz başka bir çekince büyü yapan tanklar için yeterli miktarda mana seçeneğinin olmaması. Kullanıcısına büyük miktarda mana sağlayan ve bir rakibi her hareketsiz bıraktığında ya da yavaşlattığında bu mana üzerinden ilave kalkan kazanma gibi daha önce olmayan bir özellik sunan yeni bir efsanevi tank eşyası ekliyoruz. Çoğu mana eşyası gibi bu eşyanın da tankların ihtişamlıdan sonra, ileri safhalarda mana havuzları büyümeden önce alacağı birinci veya ikinci efsanevi eşya olacağını öngörüyoruz.

Yeni Suikastçı Eşyası

Günümüzdeki efsanevi suikastçı eşyalarının çoğu tek hedefe odaklı anlık hasarlara dayanıyor. Anlık hasar patlamaları yerine sık sık yetenek kullanmak isteyen oyuncular için daha iyi bir seçenek sunmak istedik. Bu yeni efsanevi büyük ölçüde yetenek hızı kazandırıyor ve hasar verdiğiniz rakiplerin 3 saniye içinde öldüğü her durumda ultinizin bekleme süresinin bir kısmını iade ediyor.

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