Le Guen: "Yeni Oyuncularımızdan Çok Memnunum" (Hd)

- Le Guen: "Yeni oyuncularımızdan çok memnunum"

Bursaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor



BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Yeni Malatyaspor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Her maç bizim için zor olacak. Bu hafta oynayacağımız Malatyaspor iyi bir takım. Bu takımdaki oyuncuların bir çoğunu ben de iyi tanıyorum" dedi. Fransız çalıştırıcı ayrıca, takıma yeni katılan oyuncuların hepsinin performanslarından memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen, Akhisarspor'a karşı aldıkları sonucun kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Şimdi yeni bir adım var önümüzde ve o da devamlılığı sağlamak olacak. Evde olduğumuz maçlarda rahat olarak bu sonuçları devam ettirmek istiyoruz. Dışarıda alacağımız sonuçları da birer fırsata çevirmek istiyoruz" dedi.

"Batalla için bugün ya da yarın karar vereceğiz"

Sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı olarak çalışan kaptan Pablo Batalla'nın durumunun sorulması üzerine Le Guen, "Bugün ya da yarın karar vereceğiz onunla alakalı. Henüz vakit var önümüzde. Bu sabah ne durumda olduğunu denemek açısından antrenmana katılacak. Onun hissiyatı, kendisini nasıl hissettiği bizim kararımızda çok etkili olacak. Ona göre bir karar vereceğiz" diye konuştu.

"Çok çalışmamız gerekiyor"

Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren Fransız teknik adam, "Ancak tamamen beklentilerimi karşıladığını söyleyemem. Hala gelişmemiz gereken, daha ileri gitmemiz gereken konular var. Devamlılığı sağlayabilmemiz adına hala çok çalışmamız gerekiyor. Aslında Akhisar maçını ele aldığımızda 7 tane yeni oyuncunun sahada olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla takım içinde bir bütünlük sağlamak adına gerçekten hala çok çalışmamız gerekiyor. Zor bir iş belki ama bu zorluğun içinde güzellikler de var. Takımımızın potansiyele sahip olduğunu görmek ve o potansiyele ulaşmasını sağlamaya çalışmak benim açımdan çok zevkli" ifadelerini kullandı.

"Malatyaspor iyi bir takım"

Ligin erken dönemlerinde olduklarını hatırlatan Le Guen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi bir şeyler yapmak istiyorsak şunun farkında olmalıyız ki her maç bizim için zor olacak. Bu hafta oynayacağımız Malatyaspor iyi bir takım. Bu takımdaki oyuncuların bir çoğunu ben de iyi tanıyorum. Daha önce Fransa'da oynadılar. Khalid Boutaib ve Issiar Dia gibi oyuncuları var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Alçakgönüllü bir şekilde bu karşılaşmaya hazırlanmalıyız ki şansımız olsun. Geçen sezon bu kulüp için çok zordu. Biz de onun üzerine yeni bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Bunun zaman alacağını hesaba katmamız gerekiyor."

"Yeni oyuncularımızdan memnunum"

Takıma yeni katılan oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Le Guen, "Başkanımıza da bu konuda bazı sözler söyledim. Kendisine sezon başından beri başardığımız şeyden çok mutlu olduğumu söyledim. Yeni oyuncularımızdan çok memnunum. Baktığınızda çoğu ilk 11'de sahaya çıkıyor. Aslına bakarsanız transfer politikamızı belirlerken benim hedefim buydu. Katkı verecek, direkt ilk 11'de oynayacak oyuncuları takımımıza katmaktı. Daha mutlu olabilmem için takımdaki belli oyuncuların gönderilmesi adına daha iyi hamleler yapabilirdik. Şu anda kadroya baktığımızda 30 kişiden daha fazla bir kadromuz var. Belli sebepler var bunun. Çok fazla kontratlı oyuncumuz vardı ve buna rağmen kadromuzu tazelemek istedik. Böyle bir yola girdik. Tek isteğim bu kadronun daha aza inmesi olabilirdi ama o da şu anda bir sıkıntı değil. Oyuncuların kontratları var ve buna da saygı duymamız gerekiyor" dedi.

Malatya yolculuğu yarın

Öte yandan ısınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Yeni Malatyaspor maçının taktik provası yapıldığı bildirildi.

Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından saat 16.00'da Yenişehir Havaalanı'ndan özel uçakla Malatya'ya gidecek.