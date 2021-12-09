UEFA Avrupa Ligi E grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalya ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak.Avrupa'da yoluna devam eden sarı- kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı müsabakadan istediği sonucu alıp gruptan lider ayrılmayı amaçlıyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio - Galatatasaray maçı muhtemel 11'ler kim? Lazio - Galatasaraymaçı şifresiz mi? sorularının yanıtları araştırıldı.

LAZİO - GALATASARAYMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lazio - Galatasaray maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

LAZİO - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio - Galatasaray maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 23:00'te EXXEN platformundan yayınlanacak

LAZİO - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Lazio: Strakosha; Patric, Felipe, Acerbi, Hysaj; Basic, Leiva, Milinkovic-Savic; Pedro, Muriqi, Zaccagni.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Diagne.

LAZİO - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lazio - Galatasaray maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

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