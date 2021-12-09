Lazio - Galatatasaray maçı muhtemel 11'ler kim?
UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir grafik çizen temsilcimiz Galatasaray, E grubu son maçında İtalya ekibi Lazio ile karşılaşacak. Fatih Terim'in öğrencileri, grubu lider olarak tamamlamak için mücadele edecek. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Lazio - Galatasaray maçı öncesi, Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şifresiz mi, maçın hakemi kim? Lazio - Galatatasaray maçı muhtemel 11'ler kim? sorularının yanıtları merak ediliyor.
UEFA Avrupa Ligi E grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalya ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak.Avrupa'da yoluna devam eden sarı- kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı müsabakadan istediği sonucu alıp gruptan lider ayrılmayı amaçlıyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Lazio - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio - Galatatasaray maçı muhtemel 11'ler kim? Lazio - Galatasaraymaçı şifresiz mi? sorularının yanıtları araştırıldı.
Lazio - Galatasaray maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.
Lazio - Galatasaray maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 23:00'te EXXEN platformundan yayınlanacak
Lazio: Strakosha; Patric, Felipe, Acerbi, Hysaj; Basic, Leiva, Milinkovic-Savic; Pedro, Muriqi, Zaccagni.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Diagne.
Lazio - Galatasaray maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
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