Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 411 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 563 bin 562'ye, 12 bin 85 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 177 bin 757'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 939 bin 51 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 270 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 513 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 244 bin 690, toplam vaka sayısı 2 milyon 978 bin 330, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 343 bin 552 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 502 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 107 bin 961'e, 10 bin 180 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 29 bin 75'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 681 bin 661'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 143 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 122 bin 601'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 23 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 843 bin 7'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 656 bin 709'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 54 kişi yaşamını yitirdi ve 205 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 125 bin 848'e, can kaybı sayısı 197 bin 29'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 93 bin 397'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 91 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 107'ye çıktı.

Vaka sayısı 871 artışla 1 milyon 624 bin 316'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 580 bin 173'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti ve 608 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 478 bin 671, can kaybı sayısı 18 bin 4, sağlığına kavuşanların sayısı 416 bin 535 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 22 kişi öldü, 269 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 455 bin 389, can kaybı sayısı 15 bin 315 ve sağlığına kavuşanların sayısı 428 bin 685 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 37 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 808'e, vaka sayısı 604 artışla 391 bin 118'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 343 bin 189 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan