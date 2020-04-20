Lastik fabrikasından koronavirüs mücadelesine lastik bağışı KOCAELİ'de kurulu bulunan lastik fabrikası, koronavirüs salgınıyla ilgili yürütülen mücadeleye Ankara, İstanbul ve Kocaeli'deki ambulanslar için lastik bağışlayarak katkı sağladı.

KOCAELİ'de kurulu bulunan lastik fabrikası, koronavirüs salgınıyla ilgili yürütülen mücadeleye Ankara, İstanbul ve Kocaeli'deki ambulanslar için lastik bağışlayarak katkı sağladı.

İzmit'te kurulu bulunan Pirelli, koronavirüs salgınıyla ilgili yürütülen mücadeleye lastik bağışı ile katkı sundu. Ankara, İstanbul ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlükleri ile irtibata geçen lastik üreticisi firma, bu kapsamda devlet hastaneleri bünyesindeki ambulans araçlarının lastik ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Firmadan yapılan açıklamada, "Bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatabileceğimize inanıyor ve sağlık çalışanlarımızın bu zorlu mücadelesine lastik bağışlayarak katkı sunuyoruz. Bu üzücü süreci bir an önce atlatmak dileğiyle, canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." denildi.

Kaynak: DHA