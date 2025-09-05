Laporte Beşiktaş'a mı geliyor?

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kara Kartal, savunma hattını güçlendirmek için önemli bir adım atarken gündemdeki isim Laporte oldu. Peki, yıldız oyuncunun Beşiktaş'a transferi gerçekleşecek mi?

LAPORTE BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Beşiktaş'ta Serdal Adalı yönetimi, stoper bölgesine takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü savunmacı Aymeric Laporte'yi gündemine aldı. Yıldız oyuncu için ilk resmi girişim yapıldı.

AYMERIC LAPORTE'YE TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Al Nassr'ın 31 yaşındaki İspanyol stoperi Laporte için harekete geçti ve oyuncuya resmi teklifini sundu.

MANCHESTER CITY'DE 5 YIL FORMA GİYDİ

Laporte, 2018-2023 yılları arasında Premier Lig devi Manchester City'de görev aldı. İngiliz ekibinde toplam 180 maça çıkan tecrübeli stoper, Pep Guardiola yönetiminde birçok başarıya imza attı.

ATHLETIC BILBAO ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Futbol kariyerine Athletic Bilbao'nun altyapısında başlayan Laporte, 2012 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Avrupa futbolunun en değerli savunmacıları arasında kısa sürede adını duyurdu.

İSPANYA MİLLİ TAKIMININ VAZGEÇİLMEZİ

Genç yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı formasını giyen Laporte, daha sonra tercihini İspanya'dan yana kullandı. 40 kez milli formayı giyen başarılı savunmacı, Euro 2024'te şampiyonluk yaşayan İspanya kadrosunda 6 maçta görev aldı.