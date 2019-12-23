Lampard'ın Tottenham'a Frikik Golü

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

2011-12 FA Kupası'nda iki Londra ekibi Chelsea ile Tottenham Wembley Stadyumu'nda karşılaştı. Chelsea'nin 5-1 kazandığı mücadelede eski efsanesi Frank Lampard frikikten bu unutulmaz vuruşa imza attı.