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Lampard'ın Tottenham'a Frikik Golü

2011-12 FA Kupası'nda iki Londra ekibi Chelsea ile Tottenham Wembley Stadyumu'nda karşılaştı. Chelsea'nin 5-1 kazandığı mücadelede eski efsanesi Frank Lampard frikikten bu unutulmaz vuruşa imza attı.

23.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16

2011-12 FA Kupası'nda iki ekibi ile 'nda karşılaştı. Chelsea'nin 5-1 kazandığı mücadelede eski efsanesi Frank Lampard frikikten bu unutulmaz vuruşa imza attı.

Kaynak: Dugout

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