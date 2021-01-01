Lalapaşa Kaymakamı Çakal, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu
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Lalapaşa Kaymakamı Çakal, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

01.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:50
Lalapaşa Kaymakamı Çakal, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, sınır kapısını ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

Çakal, sınır kapısındaki kamera sistemleri, koğuşlar ve x-ray uygulamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Çakal, gümrük sahasını da gezerek çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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