Tarlada 2,5 TL, markette 5 TL! Lahana fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tarlada 2,5 TL, markette 5 TL! Lahana fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor

03.01.2021 13:50 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:40

Lahana üreticileri bu yıl altın çağını yaşıyor. Tarlada 2,5 TL olan lahanalar, marketlerde 5 TL'den satılıyor. Üreticiler fiyattan son derece memnun.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi, Güneri mevkisinde lahana üreten çiftçiler, verimden ve fiyattan memnun. Havaların kurak geçmesi nedeniyle bir hafta içinde hasadı tamamen başlayacak olan lahana 2,5 TL'den alıcı buluyor. Şifa deposu lahana marketlerde de 5 TL'den satılıyor.

Tarlada 2,5 TL, markette 5 TL! Lahana fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor

"ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ"

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası Kozan Temsilcisi Mutlu Karataş, lahananın bu yıl atın çağını yaşadığını belirterek "Havaların sıcak olması ve geçen yıl hak ettiği değeri görmemesinden dolayı çiftçiler lahana ekimini bıraktılar. Bu yıl az ekim var ve havalar sıcak olduğu için lahana tam sarmadı. Kuraklık ve ürünün az olmasından dolayı bu yıl lahana değerli bir besin kaynağı oldu ve çiftinin yüzünü güldürdü" dedi.

Tarlada 2,5 TL, markette 5 TL! Lahana fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor

"BU YIL EKİM AZ"

Babası ile birlikte lahana üretimi yapan Emrah Şen, bu yıl lahana ekiminin az olmasından ve kuraklık nedeniyle besin ve şifa deposu olan lahananın kilosunun tarladan 2,5 TL'den satıldığını söyledi. Şen, "Bu yıl lahana yüzümüzü güldürdü. Her sene 2 bin dönümde ekilirdi şu an 200 dönümde ekildi. Havalar biraz daha soğursa yüzümüz gülecek. Tarlada 2,5 TL pazarda kilosu 4 TL'den marketlerde 5 TL'den satışa sunuluyor" diye konuştu.

Tarlada 2,5 TL, markette 5 TL! Lahana fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

Haber Yorumları (1)
GERCEK: nerde 2, 5 tl 0, 70 krş yanlış haber
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Enis Arıkan Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Ersun Yanal Ömer Bayram
Tüm Haberler Kız Ocak Aydın Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarlada 2,5 TL, markette 5 TL! Lahana fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 16:12:11. #1.14#
title