Kuzugöbeğini kuraklık vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzugöbeğini kuraklık vurdu

Kuzugöbeğini kuraklık vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'de ormanlık alanlarda doğal olarak nisan-haziran aylarında yetişen ve birçok insanın geçim kaynağı olan kuzugöbeğinde yaşanan kuraklık etkili oldu.

Denizli'de ormanlık alanlarda doğal olarak nisan-haziran aylarında yetişen ve birçok insanın geçim kaynağı olan kuzugöbeğinde yaşanan kuraklık etkili oldu. Kuzugöbeği için dağ bayır gezen toplayıcılar, bu yıl sonbahar ve kış aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle elleri boş dönüyor.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kuzugöbeği merkezi olarak adlandırılan Hayrettin Mahallesi'nde de kuzugöbeği toplayıcıları bu yıl dağdan eli boş dönüyor. Genellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde çam ağaçlarının altında tek tek veya küçük gruplar halinde kendiliğinden yetişen kuzugöbekleri yağışların az olması nedeniyle bulunmuyor. Az sayıda bulunan kuzugöbekleri de küçük ve kurumuş halde bulunuyor.

Kuzgöbeği toplayıcısı 65 yaşındaki Hasan Acar, "6 yıldan bu yana kuzugöbeği topluyorum. Bu yıl hava şartlarından, havanın soğuk olmasından kuzugöbeği olmadı. Olanlarda kuruyor. Kuzugöbeği tam olduğunda bir kişi günde bir iki kilogram toplayabilir. Kuzugöbeği olmadığı için şuan fiyatı yok. Ama başka yerlerden duyduğumuza göre fiyatını 250 diyen var, 300 diyen var. Ama şuan kaç para bilmiyorum. Kuzugöbeği olsa insanlar geçimini sağlar. Yağmur yağsa kuzugöbeği çıksa bunu toplayarak geçim sağlanır. Bizde bu bir ay bir buçuk ay devam eder. Hava yağışlı giderse. Toplamak senin kendine bağlı. İstersen sabah git dağa akşam gel. İstersen öğlen gel. Yevmiyeyi doğrulttun mu öğlen çıkar gelirsin. Gelirsin kahvaltı yaparsın karnını doyurursun, bir daha gidersin. Bakarsın bugün iki kilo toplarsın, bazen yarım kilo bulursun. Nasip meselesi. En iyi bereketli, parası tatlı, yapılacak iş kuzugöbeği. Çok bereketli, çokta tatlı parası var" dedi.

Kuzugöbeğinin faydaları

Hastalıkların iyileştirilmesinde sık sık kullanılan kuzugöbeği, B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içerir. Protein değeri oldukça yüksek olan bu mantar anemi, bağırsak ve mide rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Vücudun direncini artıran ve dinç kalmasını sağlayan özelliğiyle ilgi görüyor. - DENİZLİ

Kuzugöbeğini kuraklık vurdu
Kuzugöbeğini kuraklık vurdu
Kuzugöbeğini kuraklık vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Hulusi Akar Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuzugöbeğini kuraklık vurdu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 12:41:45. #1.15#

title