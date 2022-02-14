Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarında Türk markası göz doldurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarında Türk markası göz doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarında Türk markası göz doldurdu

Orlando'da düzenlenen Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo ürünleri fuarına 60 ülkeden 400'e yakın marka katıldı.

Orlando'da düzenlenen Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo ürünleri fuarına 60 ülkeden 400'e yakın marka katıldı. 60 binden fazla profesyonelin ziyaret ettiği Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı'nda (KBIS) kompoze yüzeyler sektöründe Türkiye'yi temsil eden tek marka Coante oldu.

Orlando'da 8-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı'na (KBIS) bu yıl 60 ülkeden 369 marka katılım gösterdi. Teknoloji ve tasarım ile birleştirerek 4 yılda pazar lideri olmayı başaran Coante, kompoze yüzeyler sektöründe fuara katılan tek Türk firması oldu. Doğanın en sert minerallerinden birisi olan kuvarsı dünyanın en gelişmiş Breton teknolojisiyle bir araya getirerek mutfak, banyo tezgahı, merdiven gibi alanlarda kullanılmak üzere estetik ürünler üreten Coante, Kuzey Amerika'nın sektördeki en önemli fuarında klasik ürünlerinin yanı sıra yeni "Ultra Serisi"ni de tanıttı.

"17 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Kompoze taş sektörünün pek çok ülkede hızla büyümesi nedeniyle yurt dışı fuarlara önem verdiklerini belirten Coante Quartz Surfaces Genel Müdürü Kenan Erdem, "Artık doğallık, hijyen, sağlamlık ve tasarım özellikleri ile öne çıkan kuvars yüzeyler tüm dünyada giderek daha fazla talep görüyor. 4 sene gibi kısa bir süre içinde Türkiye'de pazar lideri olmamızın yanı sıra, 17 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Bu sayıyı artırmak için pandemi süreci ve diğer krizlere rağmen faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. KBIS, en son trendlerin, teknolojilerin ve tasarımların sergilendiği, ilham verici, etkileşimli bir platform olduğu için sektörümüz adına Türkiye'yi burada temsil etmekten gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarında Türk markası göz doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Kuzey Amerika, İhracat, Türkiye, Türk, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title