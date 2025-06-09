Kuyumcular bayramda açık mı? Döviz büroları ve kuyumcular bayramda çalışıyor mu? (9 HAZİRAN 2025)

Kuyumcular bayramda açık mı? Döviz büroları ve kuyumcular bayramda çalışıyor mu? (9 HAZİRAN 2025)
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Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar, "Kuyumcular açık mı?", "Döviz büroları çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Bayram alışverişi ve yatırım işlemleri için piyasaların durumu merak edilirken, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü kuyumcuların ve döviz bürolarının çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Kuyumcular bayramda açık mı? Döviz büroları ve kuyumcular bayramda çalışıyor mu? İşte detaylar…

Kurban Bayramı'nın son gününe girilirken, vatandaşlar "Kuyumcular bugün açık mı?" ve "Döviz büroları hizmet veriyor mu?" gibi soruların cevabını merak ediyor. Hem alışveriş hem de yatırım yapmak isteyenler, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü piyasalardaki hareketliliği yakından takip ediyor. Kuyumcuların ve döviz bürolarının bayram tatilindeki çalışma düzeni araştırılıyor. Peki, bayramda kuyumcular açık mı, döviz büroları çalışıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar…

KUYUMCULAR BAYRAMDA AÇIK MI? (9 HAZİRAN)

Kurban Bayramı'nın son günü olan 9 Haziran 2025 Pazartesi günü, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de "Kuyumcular bugün açık mı?" sorusu oldu. Bayram tatilinde alışveriş ve yatırım yapmak isteyenler, kuyumcu dükkânlarının çalışma durumunu araştırmaya başladı. Özellikle altın ve döviz işlemleri için çarşı ve AVM'lerdeki kuyumcuların bayram boyunca açık olup olmadığı merak konusu haline geldi.

Kuyumcular bayramda açık mı? Döviz büroları ve kuyumcular bayramda çalışıyor mu? (9 HAZİRAN 2025)Kuyumcular bayramda açık mı

Genel olarak bayram tatillerinde, çarşı ve cadde üzerindeki birçok kuyumcu kapalı kalmayı tercih ediyor. Ancak alışveriş merkezlerinde yer alan bazı kuyumcular, AVM yönetiminin kararına bağlı olarak bayramın son günü hizmet verebiliyor. Bu nedenle, ziyaret etmeyi planladığınız kuyumcunun açık olup olmadığını öğrenmek için doğrudan iletişime geçmeniz öneriliyor.

Döviz bürolarında da benzer bir durum söz konusu. Cadde üzerindeki döviz bürolarının büyük bir bölümü bayram boyunca kapalı olurken, AVM içindeki bazı döviz büroları açık kalabiliyor. Kur farkı takip eden yatırımcılar, işlemlerini gerçekleştirmek için açık olan noktaları araştırıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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