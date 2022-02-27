"Kuyumcu Kent Projesi" 2024 yılında tamamlanacak

TRABZON (AA) - Trabzon'da mart ayında temeli atılması planlanan "Kuyumcu Kent"in 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde 21 bin 474 metrekare kapalı alanda kurulacak "Kuyumcu Kent", yaklaşık 120 milyon liraya mal edilecek.

Proje kapsamında "Kuyumcu Kent"te, altın ya da gümüş teller örülerek elde edilen Trabzon hasırı ve kazaziyenin yapım alanlarının yanı sıra takı tasarım ve taş kesim alanları, ayar evi, idari birimlerin yanı sıra sosyal donatılar yer alacak.

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, AA muhabirine, hasır ve kazaziyenin Trabzon'un marka değeri olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesinden projenin uygulanacağı alanı 10 yıllığına kiraladıklarını belirten Yazıcı, "Kuyumcu Kent"in 91'i üretim atölyesi, 50'si de satış mağazası olmak üzere diğer birimlerle birlikte toplam 167 üniteden oluşacağını ifade etti.

"Bölgeye hitap edecek bir merkez olacak"

Yazıcı, "Kuyumcu Kent"te yaklaşık 1100 kişiye istihdam sağlanacağının altını çizerek "Bölgeye hitap edecek bir merkez olacak. Turizm açısından ilimize gelecek yerli ve yabancı turistlerimize de mutlaka büyük bir katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki ay temelini atacağımız Kuyumcu Kent'i 2024 yılında hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Projeyi kamuoyuna tanıtacaklarını anlatan Yazıcı, "7 Mart'ta Sayın Trabzon Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kurum amirlerimizin katılacağı lansman yapacağız. Tanıtımdaki amacımız, merkezinin Trabzon'a ne kazandıracağını, firmalarımıza ne gibi kar getireceğini, ufkunu ne denli açacağını anlatacağız." diye konuştu.

Yazıcı, projenin Trabzon'un yanı sıra bölgenin de cazibe merkezi olacağına inandığını dile getirerek "Trabzon'a gelen turistlerimize çok amaçlı salonumuzda şehrimiz ve el sanatı ürünlerimizle ilgili bilgi verdikten sonra ustalarımız tarafından hasır ve kazaziyenin örülmeye başlamasından vitrine gelinceye kadar ne tür işlemlerden geçtiğini anlatacağız." ifadelerini kullandı.

"İlimize gelen turistleri Kuyumcu Kent'e çekmeyi hedefliyoruz"

Proje tamamlandığında bacasız bir fabrika olarak Trabzon'a çok büyük katkı sağlayacağını ifade eden Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yıl ilimize gelen turistleri Kuyumcu Kent'e çekmeyi hedefliyoruz. Trabzonspor'dan sonra Kuyumcu Kent'in de şehrin tanıtımı noktasında ikinci sırada yer alacağını düşünüyoruz. Merkez, içerisinde yapılması planlanan birçok alanla birlikte tam bir yaşam merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Örneğin, gelin ve damat merkezimize geldiğinde rahatlıkla nişan ve düğün alışverişlerini yapıp çıkabilecek. Restoran ve bebek bakım odamızın yanında mescit, çay ocağı, berber, kafe ve çok amaçlı salonumuzla da vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz."

Yazıcı, "Kuyumcu Kent"in inşa edileceği alanda, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Planetaryum ve Bilim Merkezi gibi çeşitli projelerinin de hayata geçirileceğini belirterek "İlimizde takı tasarım alanında eğitim gören üniversite ve lise öğrencileriyle de ortak bir proje yapmayı planlıyoruz. Üretimde atölyelerimizi kullanarak bizimle çalışmalarını sağlayacağız." dedi.

Başkan Ali Yazıcı, projeye destek veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na da teşekkür etti.