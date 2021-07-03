Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği düzenlendi
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Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği düzenlendi

Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kuyucak Belediyesi, Kuyucak Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinatörlüğünde, sporun yaşam biçimi haline getirilmesi bilincini oluşturmak, çocuk ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde 'Toplum Sağlık Bulsun'...

Kuyucak Belediyesi, Kuyucak Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinatörlüğünde, sporun yaşam biçimi haline getirilmesi bilincini oluşturmak, çocuk ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği kapsamında çeşitli spor faaliyetleri düzenlendi.

Sağlık için pedal bas, balon sektirme, balon patlatma, badminton top sektirme, badminton top taşıma, yakar top, voleybol, basketbol serbest atış, kale penaltı etkinliklerinin düzenlendiği programda çocuklar spor aktivitelerini doyasıya gerçekleştirdiler. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın spor ile güçlü bağlar kurmasına vesile olduk. Katılımcı eğitmenlerimize bu anlamlı etkinlikte göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kuyucak'ta, halkımızın sporu boş zamanlarında değil, bir yaşam biçimi haline getirmesi için gayretli çalışmalarımız devam edecek" dedi. Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekili Kasım Meşe de etkinliğe verdiği desteklerden dolayı Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'e teşekkür etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk tarafından Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekili Kasım Meşe, Spor Eğitim Uzmanı Kağan Şahin, Futbol Antrenörü Süleyman Bacaksız, Badminton Antrenörü Mehmet Kırma, Fizyoterapist Hasan Yıldız ve Diyetisyen Nazmi Savaş ve temizlik personeli Leman Ovalı teşekkür belgesi takdim edildi. - AYDIN

Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği düzenlendi
Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği düzenlendi
Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği düzenlendi
Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği düzenlendi
Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği düzenlendi
Kuyucak'ta 'Toplum Sağlık Bulsun' etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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