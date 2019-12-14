Kuyucak'ta patron olmak isteyen engelli ve eski hükümlülere projeleri teslim edildi

14.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:56

Aydın Kuyucak ilçesinde, İŞKUR tarafından "Kendi İşinin Patronu Olmak İsteyen Engelli ve Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği" programı kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlara projeleri teslim edildi.



Kuyucak Belediyesi Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri Düğün Salonunda Gerçekleşen programa Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Nazilli İŞKUR Şube Müdürü Yakup Ergenlik, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı ve üyeleri ile birlikte daire amirleri ve vatandaşlar katılım sağladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından proje teslim törenine geçildi.



Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "İlçemizde, İŞKUR tarafından Kendi İşinin Patronu Olmak İsteyen Engelli ve Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği Projesi'nin uygulanmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımıza Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza, İŞKUR Müdürlüğümüze ve İlçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Amacımız, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın projeden yararlanabilmelerini sağlamak. Projelerin hazırlanması konusunda İlçe Kaymakamlığımız ve Belediyemiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır .Engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam etmektedir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA