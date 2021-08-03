"Uzaktan müşteri edinimi sektörde birçok dinamiği değiştirecek"
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"Uzaktan müşteri edinimi sektörde birçok dinamiği değiştirecek"

'Uzaktan müşteri edinimi sektörde birçok dinamiği değiştirecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bankacılık sektöründe dijitalleşmeyle birlikte uzaktan işlem yapabilme kabiliyeti artıyor.

Bankacılık sektöründe dijitalleşmeyle birlikte uzaktan işlem yapabilme kabiliyeti artıyor. Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, "Uzaktan müşteri olma hizmetinin uzun vadede sektörde birçok dinamiği değiştireceğini ve gelecekte sektörü domine edecek bir hizmet olacağını düşünüyoruz" dedi.

Bankacılık sektöründe görüntülü görüşme ile işlemler kısalıyor. Kuveyt Türk Bireyselden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, "Görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri edinimiyle birlikte artık hesap açmak için ıslak imzanın da şubeye gitmenin de gerekmediği yeni bir dönemdeyiz. Maskesiz, mesafesiz ve kolay müşteri olma yöntemi dediğimiz bu yeni hizmetle birkaç dakikada Kuveyt Türk müşterisi olmanın kolaylığını telefon mesafesine taşıyoruz. Uzaktan hesap açma işlemlerinin görüntülü görüşme safhası 5 dakikada tamamlanıyor. Tüm işlemler ise 10 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor. Uzaktan müşteri olma hizmetinin uzun vadede sektörde birçok dinamiği değiştireceğini ve gelecekte sektörü domine edecek bir hizmet olacağını düşünüyoruz. Müşterilerimize kesintisiz, kolay, hızlı ve pürüzsüz bir deneyim ortamı sağlayarak Türkiye'nin uzaktan müşteri olma alanında en iyi müşteri deneyimi sunan finans kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyoruz. Müşteri tabanımızı genişletip müşterilerimizin bankamız ile olan ilişkilerini derinleştirerek daha çok müşteriyle daha yakından tanışmayı arzuluyoruz" dedi.

Görüntülü görüşmeyle hesap açmak çok kolay

Bankadan yapılan açıklamaya göre Kuveyt Türk müşterisi olmak isteyenler şubeye gitmeden görüntülü görüşmeyle kolay bir şekilde uzaktan müşteri olabiliyor. Türkiye'de ikamet eden 18 yaşından büyük Türk vatandaşlarının başvuruda bulunabildiği uzaktan görüşmeyle müşteri olma sırasında, başvuru sahiplerinin yeni tip T.C. kimlik kartlarını yanında bulundurması yeterli oluyor. Uzaktan müşteri olma işlemi NFC (Near Field Communication -Yakın Alan İletişimi) özelliği bulunan akıllı telefonlardan gerçekleştirilebiliyor. Islak imzanın talep edilmediği uzaktan müşteri olma işleminde, otomatik olarak cari hesap açılıyor ve beyan edilen adrese Kuveyt Türk Sağlam Nakit Kart gönderiliyor. Hesap açılışı yapıldıktan sonra müşteriler Kuveyt Türk Mobil'in avantajlarından yararlanmaya başlıyor.

Öte yandan banka yaptığı duyuruda görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olanlara yönelik 31 Ağustos'a kadar geçerli bir kampanya başlattığını belirtti. Kampanya kapsamında görüntülü görüşmeyle hesap açan müşteriler, her ay üç kez olmak üzere yılsonuna kadar ortak ATM'lerden 2 bin TL'ye kadar masrafsız para çekebilecek. Ayrıca yılsonuna kadar Sağlam Nakit Kart ile her ay ilk kez yapılan 200 TL ve üzeri alışverişlerde Kuveyt Türk, müşterilerine 20 TL harcama iadesi yapıyor. İade, harcamadan sonraki gün müşterinin hesabına aktarılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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