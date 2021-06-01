Kuto Başkanı Serdar Akdoğan; "Pandeminin yükü hizmet sektörünün üzerinde"
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Kuto Başkanı Serdar Akdoğan; "Pandeminin yükü hizmet sektörünün üzerinde"

Kuto Başkanı Serdar Akdoğan; 'Pandeminin yükü hizmet sektörünün üzerinde'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçilen kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının da hizmet sektörünü tam anlamıyla rahatlatmadığını söyledi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçilen kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının da hizmet sektörünü tam anlamıyla rahatlatmadığını söyledi.

Akdoğan yaptığı açıklamada, "Kovid-19 başladığından itibaren alınan pandemi tedbirlerinin en büyük olumsuz etkisi hizmet sektörüne oldu. Sağlığımız için tedbirlerin alınması şart olsa da, yeme-içme ve eğlence sektörünün aylardır kapalı olması ya da faaliyetlerinin kısıtlanması salgının hızında çok etkili olmamıştır. Bugün itibariyle geçilen kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabıyla yeme- içme sektörü bir nebze de olsa faaliyetlerine başlasa da, bazı sektörlerde kapanma devam etmektedir. Bu da turizm bölgesi olan ilçemizde, sezonun başladığı bu günlerde Haziran ayının da kaybı anlamına gelmektedir. Sezonun başladığı bugünlerde turizm bölgeleri için revize yapılması ve en başta hizmet sektörü olmak üzere salgından olumsuz etkilenen tüm sektörler için destek adımlarının devam etmesi çok önemli. Devletimiz tarafından verilecek her türlü destekte kaybı çok ağır olan hizmet sektörünün 1!inci sıraya alınması ve belediyelerimizin de hizmet sektörüne destekte payı olması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Akdoğan açıklamasının devamında, "Bizler de bu süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin başlattığı nefes kredisine Oodamızın mali kaynaklarını kullanarak katkı koyduk, üyelerimiz için kredi hacmi oluşturdu. Kredinin, bir nebze de olsa üyelerimize nefes aldıracağını umuyoruz" dedi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, üyelerinin Ankara'daki sesi olmaya devam ettiklerini söyledi ve "Hızlanan aşı süreci ve alınan önlemlerle bu sürecin artık daha fazla zarar vermeden atlatılmasını umuyor ve tüm esnafımıza bereket ve en önemlisi sağlık diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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