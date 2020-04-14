Kütahyalı çiftçiler tedbirlerini alıp üretime devam ediyorlar Kütahyalı çiftçiler tedbirlerini alıp üretime devam ediyorlar Kütahyalı çiftçiler, 'Üretim durursa hayat durur' diyerek patates ekimini sürdürüyorlar Kütahya'nın önemli patates üretim yerlerinden olan Emet ilçesi Doğanlar köyünde, Korona virüs Covid-19 salgınına rağmen, tarımın...

Kütahyalı çiftçiler tedbirlerini alıp üretime devam ediyorlar

Kütahyalı çiftçiler, 'Üretim durursa hayat durur' diyerek patates ekimini sürdürüyorlar

KÜTAHYA - Kütahya'nın önemli patates üretim yerlerinden olan Emet ilçesi Doğanlar köyünde, Korona virüs Covid-19 salgınına rağmen, tarımın sürdürülebilmesi adına çiftçiler büyük bir fedakarlıkla patates ekimini sürdürüyor.

Korona virüs Covid-19 salgınına karşı yapılan 'Evde kal Türkiye' mücadelesinde bir taraftan da çiftçiler üretime devam ediyor. Patates üretiminde önemli bir payı olan ve bu yıl rekor düzeyde patates üretiminin beklendiği Emet ilçesi Doğanlar Ovası'nda patates üreticileri patates ekimi için hazırladıkları tarlalara virüse karşı sosyal mesafe kurallarını da dikkate alarak maske ve eldivenlerini takıp ekim yapmaya başladı.

Evlerde kadınlar tarafından ekilmek üzere hazırlanan patatesler, traktörler ile tarlaya götürülerek makineler yardımı ile ekimi yapılıyor. Bu yıl ilçeye bağlı Doğanlar köyünde 35 dönümlük alanda patates ekimi yaptığını belirten Rıza Narşap, "Üretim durursa hayat durur". Bu bölgenin patates ihtiyacını doğanlar köyü olarak karşılamaktayız. 'Agria' cinsi pates ekmekteyiz. Korona virüs malum ülkemizin ve dünyanın başında bir bela. Buna karşı önlemlerimizi aldık. Üretmek zorundayız. Ülke olarak, bizler çiftçi olarak üretmezsek açlık olur. Biz üretime devam ediyoruz" dedi.

30 yıldır çiftçilik yapan Osman Doğan, yaptığı açıklamada, 'Agria' cinsi patatesimizi ekmekteyiz. Ülkemizde Korona virüs olduğu için gerekli tedbirlerimizi aldık, dezenfekte çalışmalarımızı yaptık. Çalışıp üretmek zorundayız. Bu patatesimiz kışlık patates. Tohum büyük olduğu için ikiye bölüp ekiyoruz. Patatesimiz sertifikalı tohum ve Tarım Kredi Müdürlüğü'den aldık. 'Agria' Doğanlar köyü patatesidir. Bu bölgeye hastır. Tüm Türkiye'ye Türkiye'nin her yerine buradan hasat mevsiminde ürün gönderiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA