Kütahya İl Özel İdaresi'nin yol onarım çalışmaları

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 2021 programı çerçevesinde onarım çalışmalarına başladıkları Muhatboğazı, Ürünlü Çiftliği, Söğütyaylası, Lütfiye ve Güllü Dereyi kapsayan 22 kilometrelik grup yolunda Söğütyaylası köyüne kadar çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Kütahya merkez ilçemizin en önemli grup yollarından birisi olan ve 2021 programı kapsamında onarım çalışmalarına başladığımız Muhatboğazı, Ürünlü Çiftliği, Söğütyaylası, Lütfiye ve Güllü Dereyi kapsayan 22 kilometrelik grup yolumuzda 15 kilometreye geldik. Yani Söğütyaylası köyüne kadar yol onarım çalışmalarını tamamladık. Kalan 7 kilometre için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılda asfaltını atmayı planlıyoruz. Kütahya'mızın zorlu coğrafyalarından, arazi yapılarından birisi olan grup yolunu tamamladığımızda Kütahya merkez ilçemizde bu uzunlukta başka grup yolumuz kalmamış olacak bundan dolayı çok mutluyuz. Standartları çok güzel bir yol yapıldı, yapılıyor. Bizlere bu hizmetleri yapma fırsatı veren, kaynak aktarımını sağlayan başta Cumhurbaşkanımıza ve ekibine köylülerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Yol ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Bölge köylerimize ve Kütahya'mıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA