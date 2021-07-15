Kütahya'da 'Manşetlerde 15 Temmuz' sergisi

Kütahya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı tarafından 'Manşetlerde 15 Temmuz' sergisi açıldı.