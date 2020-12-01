Kütahya'da araç sayısı 215 bin 202 oldu
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Kütahya'da araç sayısı 215 bin 202 oldu

01.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:03
Kütahya'da araç sayısı 215 bin 202 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Kütahya'da, Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının toplam 215 bin 202'ye ulaştığı bildirildi.

Kütahya il genelinde son 10 ayda araç sayısının 4 bin 249 arttığı belirtildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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