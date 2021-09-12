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Kuşadasıspor Altındağ'ı rahat geçti: 3-0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kuşadasıspor Altındağ'ı rahat geçti: 3-0

22 yıl sonra Bölgesel Amatör Ligde şampiyon olup 3'üncü lige çıkan Kuşadasıspor, profesyonel ligdeki ilk deplasmanında, Ankara ekibi Altındağspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

22 yıl sonra Bölgesel Amatör Ligde şampiyon olup 3'üncü lige çıkan Kuşadasıspor, profesyonel ligdeki ilk deplasmanında, Ankara ekibi Altındağspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Kuşadasıspor, aradığı golü 19'uncu dakikada güzel paslaşmalarla ceza sahası içinden Ali Öztürk'ün ayağından buldu. Kalesinde gördüğü golle birlikte ataklarını sıklaştıran ev sahibi Altındağ, bir türlü Kuşadasıspor defansını geçemedi. Siyah beyazlılar yakaladığı kontra atak ile birlikte dakika 43'te Hasan Çelik ile birlikte farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Kuşadasıspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının başlaması ile birlikte bu sefer ataklarını sıklaştıran Kuşadasıspor dakika 66'ta Murat Çaydemir'in net pozisyonunu gole çeviremedi. Altındağspor sağlı sollu atakları ile zaman zaman pozisyon yakalasada, Siyah Beyazlılar defansta geçit vermedi. Kuşadasıspor, dakika 85'te Mustafa Demirel ile birlikte atağa çıktı. Demirel, yaklaşık 20 metre koşusu sonrası kaleci ile karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Mustafa Demirel maçın skorunu tayin etti. Kuşadasıspor bu sonuçla birlikte ligde 2'inci sırada yer alırken oynadığı futbolla da taraftarlarına umut verdi.

Maç sonu açıklama yapan Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu "Futbolcularımızı tebrik ederim. Güzel bir oyun ile 3 puanı aldılar. Şimdi önümüzde Pazar günü oynayacağımız Yomraspor karşılaşması var. Tüm Kuşadasıspor taraftarlarını stadyuma bekliyoruz. Takımımız 2'inci lige çıkacak biz biliyoruz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Kuşadasıspor Altındağ'ı rahat geçti: 3-0 - Haberler Spor
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