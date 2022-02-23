Kuşadası'nda yaz sezonunda kruvaziyer hareketliliği bekleniyor

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Kruvaziyer turizminde Türkiye'nin önde gelen destinasyonlarından Kuşadası'nda yaz sezonunda turist hareketliliği yaşanacağı belirtildi.

Kuşadası Ticaret Odası ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölge Yürütme Kurulu tarafından küresel kruvaziyer şirketleri temsilcilerinin katılımıyla sektör toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Celestyal Cruises, MSC Cruises ve Costa Cruises firmalarından temsilciler, Türkiye ve Kuşadası rotaları hakkında bilgi verdi.

Costa Cruises Türkiye Temsilcisi Ercan Abitağaoğlu, bu sezon gemilerinin 15 günde bir Kuşadası Limanı'na uğrayacağını belirtti.

Türkiye'nin payını artırabilmek için çalıştıklarını aktaran Abitağaoğlu, "Dünya kruvaziyer sektörü özellikle bir şeyi gördü. Türkiye olmadan Ege Akdeniz programının hakikaten ne tadı var ne tuzu. Türk limanları bu programların olmazsa olmaz bir parçası. 6 yıldır gelmeyen şirketler hızla dönüş yapıyor." diye konuştu.

"Katma değeri yüksek turizm"

MSC Cruises Türkiye Sorumlusu Burak Çalışkan ise kruvaziyer yolcularının kalite hassasiyetinin yüksek olduğunu, Kuşadası'nın tüm güzellikleriyle gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

İstenen noktaya ulaşılabilmesi için şirketlerin çabasının yeterli olmayacağına işaret eden Çalışkan, "Kuşadası'na daha fazla sayıda ve daha büyük gemiyle daha çok yolcunun gelmesini istiyorsanız burada sadece bizim çabamız yetmiyor. Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor." diye konuştu.

Celestyal Cruises Türkiye Sorumlusu Özgü Alnıtemiz ise kruvaziyer turizmin katma değerinin yüksek olduğunu, Kuşadası'nın bu alandaki potansiyelinin dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

Alnıtemiz, "Kuşadası Limanı'na 19 Nisan'dan ekim sonuna kadar 100'ün üzerinde seferimiz olacak. Gemilerimizde gerçekten de katma değeri yüksek misafirler ağırlamaktayız. Bizler için önemli olan Kuşadası'na farklı katma değerler kazandırmak ve Türk yolcuyu da bu gemilere bindirebilmek." dedi.

Toplantıda CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kaymakam Sadettin Yücel ve Belediye Başkanı Ömer Günel de birer konuşma yaparak kruvaziyer turizmi odaklı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, TÜRSAB Bölge Temsil Kurulları Başkanı Eda Yurtcan, turizmciler ve sektör temsilcileri katıldı.