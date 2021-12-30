Kuşadası'nda ihtiyaç sahibi kişiler daha etkin yardım alacak

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi tarafından kentin yoksulluk ve yoksunluk haritasının çıkarılması amacıyla yaklaşık bir aydır uzman bir ekip tarafından kentin 23 mahallesinde sürdürülen çalışma sona erdi. Bilimsel yöntemler kullanılarak elde edilen sonuçları yardımcılarıyla birlikte inceleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu araştırma ile belediyemizin sosyal yardım işleri bütçesinden ihtiyaç sahibi kişilerin daha etkin bir şekilde faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

Kuşadası'nda ihtiyaç sahibi kişiler ile engelli ve yaşlıların Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce sunulan ayni ve nakdi yardımlar ile evde bakım hizmetinden daha etkin biçimde faydalanabilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı. Bu amaçla Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan uzman ekip tarafından sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve yardım derneklerinden alınan bilgiler doğrultusunda 23 mahallede toplam 4 bin 850 ev ziyaret edildi. Araştırma sonunda Kuşadası'nda bin 489 ihtiyaç sahibi hane olduğu belirlendi.

Yoksulluk ve yoksunluk haritası oluşturulurken Kuşadası'ndaki 23 mahalle, coğrafi yakınlıklarına göre 5 bölgeye ayrıldı. Ardından bölgelerde bulunan mahallelerin demografik endeksi, ekonomik gelişmişlik endeksi, eğitim endeksi, konut kalitesi endeksi, sağlık ve güvence endeksi, engelliler endeksi, sosyal hizmet ile sosyal yardım ve sosyal içerme endeksi istatistikleri ayrıntılı olarak çıkarıldı. Daha sonra bölgelerden elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırıldı.

Araştırmada, uzmanların sorduğu 'Kuşadası Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerden memnun musunuz?' sorusuna Kuşadalıların yüzde 65,10'u 'evet' cevabı verdi. Yine araştırmada elde edilen veriler, Kuşadası'nda yaşayan ihtiyaç sahibi kişilerin sırasıyla en çok en çok gıda paketi, maddi yardım, yakacak yardımı ve iş bulma ihtiyaçlarının olduğunu ortaya çıkardı. Sonuçlar, belediye başkan yardımcıları ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanlarının da katıldığı bir toplantı ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e aktarıldı. - AYDIN