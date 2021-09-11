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Kuşadası'nda balık tezgahları denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kuşadası'nda balık tezgahları denetlendi

Kuşadası Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından pazar yerlerinde bulunan balık tezgahlarında fiyat ve hijyen denetimi yapıldı.

Kuşadası Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından pazar yerlerinde bulunan balık tezgahlarında fiyat ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimde, satışa sunulan balıkların boyları da ölçülerek yasal sınırlara uygunluğuna bakıldı.

Türkiye'de denizlerdeki av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte balıkçı tekneleri 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Bereketli geçen ilk haftada tezgahları en çok çipura, mercan, sardalya, barbunya ve hamsi süsledi. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri de balık neslinin korunması ve vatandaşların deniz ürünlerine sağlıklı yollardan ulaşması için kentteki pazar yerlerinde balık satışı yapılan tezgahlarda denetim gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimde, satışa sunulan balıkların tazeliği ve halk sağlığı açısından uygunluğuna bakıldı. Ayrıca fiyat etiketleri kontrol edildi. Tezgahlardaki balıkların boyları tek tek ölçüldü. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisi ise tezgah sahiplerini genel temizlik kuralları konusunda bilgilendirdi. Denetimde tezgahların hijyen kurallarına ve halk sağlığına uygun olduğu görüldü. - AYDIN

Kuşadası'nda balık tezgahları denetlendi

Kuşadası'nda balık tezgahları denetlendi

Kuşadası'nda balık tezgahları denetlendi

Kuşadası'nda balık tezgahları denetlendi

Kuşadası'nda balık tezgahları denetlendi

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