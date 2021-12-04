Kurum: "Türkiye'de milyarlarca liralık dev yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz"
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Seydi Şifa Termal Tesisleri'nde karşılanması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un salonda gösterilen sinevizyonu izlemesi Katılımcılar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA...
TERMAL, YALOVA (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Seydi Şifa Termal Tesisleri'nde karşılanması
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un salonda gösterilen sinevizyonu izlemesi
Katılımcılar
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya Seydişehir Seydi Şifa Termal Tesisleri Açılış Töreni'nde konuştu. (1)