Kurum: "Türkiye'de milyarlarca liralık dev yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz" - Haberler
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Kurum: "Türkiye'de milyarlarca liralık dev yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Seydi Şifa Termal Tesisleri'nde karşılanması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un salonda gösterilen sinevizyonu izlemesi Katılımcılar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA...

TERMAL, YALOVA (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Seydi Şifa Termal Tesisleri'nde karşılanması

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un salonda gösterilen sinevizyonu izlemesi

Katılımcılar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması KONYA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya Seydişehir Seydi Şifa Termal Tesisleri Açılış Töreni'nde konuştu. (1)

Kurum: Türkiye'de milyarlarca liralık dev yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz

Kurum: Türkiye'de milyarlarca liralık dev yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz

Kurum: Türkiye'de milyarlarca liralık dev yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

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