KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Perakende satışları Mayıs ayında yüzde 0.4 artarken Haziran ayında yüzde 0.0'da sabit kaldı. Haziran ayında yıllık bazda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 arttı.

ABD

Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Temmuz'da eksi 5.0 olan beklentinin üzerinde, eksi 6.3e geriledi.

Kaynak: DHA