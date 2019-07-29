KÜRESEL VERİ PANORAMASI
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaPerakende satışları Mayıs ayında yüzde 0.4 artarken Haziran ayında yüzde 0.0'da sabit kaldı.
Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Perakende satışları Mayıs ayında yüzde 0.4 artarken Haziran ayında yüzde 0.0'da sabit kaldı. Haziran ayında yıllık bazda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 arttı.
ABD
Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi Temmuz'da eksi 5.0 olan beklentinin üzerinde, eksi 6.3e geriledi.
Kaynak: DHA
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